SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA POST PARTITA A ISOTTA NOCCHI

Il Frosinone ottiene un punto importantissimo in casa contro il Bologna, in una gara ricca di emozioni terminata 3-3. Queste le parole di Isotta Nocchi:

“Un pareggio che sa di vittoria per l’umore, perché riuscire a fare una prestazione del genere contro una squadra che ha un organico così importante è una grande soddisfazione. Ci dà motivo di continuare a lavorare e di credere che anche noi possiamo dimostrare tanto”.

“Oggi era un campo difficile, perché ha piovuto tutta la settimana e la palla scorreva un po’ lenta, però abbiamo difeso bene il campo, siamo sempre state presenti nei contrasti e sulle seconde palle”.