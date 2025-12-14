SERIE B FEMMINILE, BRESCIA – FROSINONE 2-0

Brescia – Tasselli, Magri (dall’86’Celestini), Cacciamali (dall’87’ Pedrini), Capitanelli, De Biase, Poli (dal 76′ Viviani), Meneghini, Donda, Micciarelli, Shikai, Brayda (dal 76′ Mariani). A disposizione: Nicolini, Scotti, Cavicchia, Requirez, Raccagni. Allenatore: Zenoni

Frosinone– Nardi, Costa (dal 46′ Cinquegrana), Collovà, Neddar, Karaivanova, Dezotti, Licari (dal 63′ Pastore), Maier (dal 72′ Spagnoli), Battistini, Nocchi (dal 72′ Buono), De Matteis. A disposizione: Zuliani, Contena, Cacchioni, Vaccari, Stibel. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Roberto Carrisi della sezione di Padova

Assistenti: Greta Pasquesi e Davide Cavallaro della sezione di Rovigo

Marcatori: 33′ Capitanelli, 42′ Cacciamali (R)

Ammoniti: 20′ De Biase 32′ Costa, 41′ Collovà

Brescia – Nella dodicesima giornata di campionato il Frosinone fa visita al Brescia, nell’ultima gara del 2025. Le giallazzurre iniziano bene la partita, tenendo il campo con ordine e compattezza tra i reparti. Con il passare dei minuti, però, il Brescia inizia a macinare gioco e a chiudere il Frosinone nella propria metà campo. Al trentaduesimo arriva la doccia fredda per la squadra di mister Foglietta: su calcio di punizione dal limite dell’area, Capitanelli calcia con il mancino e porta in vantaggio le padrone di casa, siglando l’1-0. Al quarantunesimo il fallo di Collovà in area di rigore viene punito dall’arbitro Carrisi con il calcio di rigore a favore del Brescia. Dagli undici metri si presenta Cacciamali, che calcia centralmente e firma il 2-0. Non si registrano altre occasioni e la prima frazione di gioco si chiude sul doppio vantaggio delle padrone di casa.

Nella ripresa il Frosinone scende in campo con l’intento di recuperare le due reti di svantaggio, ma il Brescia è ben messo in campo e non concede spazi alla squadra di Foglietta. Al sessantaduesimo Cacciamali va vicina alla doppietta con un colpo di testa ravvicinato, disinnescato da una grande parata di Nardi. Le giallazzurre provano a riaprire la gara, ma le padrone di casa controllano senza concedere occasioni nitide. All’ottantaseiesimo Spagnoli mette in mezzo un cross teso per Buono, che calcia di destro ma trova la deviazione in calcio d’angolo. Al novantesimo è ancora Buono a rendersi pericolosa: servita in area da De Matteis, conclude verso la porta, ma il tentativo viene neutralizzato. Non accade altro e la partita termina con il risultato di 2-0 in favore del Brescia.