SERIE B FEMMINILE, INTERVISTA POST PARTITA MISTER FOGLIETTA

Il Frosinone ottiene un punto importantissimo in casa contro il Bologna, in una gara ricca di emozioni terminata 3-3. Queste le parole di mister Foglietta nel post-gara:

“Dopo essere andati sotto nel punteggio la squadra ha sempre reagito con lucidità, e questo dimostra quanto conti l’identità di gioco nei momenti difficili. Avere principi chiari aiuta a mantenere equilibrio, a non farsi prendere dalla frenesia e a restare dentro la partita anche quando gli episodi non girano”.

“L’organizzazione è stata ottima, esattamente come da piano gara, e l’atteggiamento delle ragazze è stato eccellente: hanno saputo interpretare la partita nel modo giusto, rimanendo sempre compatte”.

“Dopo una gara così intensa ripartiamo da tutto, ma soprattutto continuiamo a percorrere una strada ben definita fin dal primo giorno. Staff e squadra hanno costruito qualcosa di speciale, mettendo il Frosinone al primo posto e partendo dal senso di appartenenza a questo club”.